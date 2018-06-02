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Аналитики: в товарищеском матче Швеция — Дания будет забито не более двух мячей
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Аналитики: в товарищеском матче Швеция — Дания будет забито не более двух мячей 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Букмекеры.рф
Букмекеры назвали фаворита контрольного матча Швеция — Дания. Начало встречи запланировано на 20:45 по московскому времени.
Букмекеры предлагают поставить на победу Швеции за 2.40. Шансы Дании на победу оценены коэффициентом 3.20. Поставить на ничью можно за 3.10.
Аналитики считают, что матч не будет результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 2.30, а на ТМ 2,5 гола — за 1.57.
Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 2.00. Победа сборной Швеции всухую оценивается в 3.50.
Победа Швеции по итогам первого тайма и всей игры идёт за 3.80. Самый вероятный счёт — ничья 0:0 (6.50).
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