Прогноз на матч Швеция — Дания: получится ли ярким скандинавское дерби

Швеция — Дания. Прогноз на товарищеский матч (02.06.2018, 20:45 мск).

В прошлом веке сборные Швеции и Дании проводили товарищеские матчи практически ежегодно, но в современных реалиях футбола это практически невозможно. Тем не менее федерации договорились о совместном товарищеском поединке на «Френдс Арене», накануне чемпионата мира в России, на котором сыграют обе команды. Букмекеры в сегодняшнем матче фаворита не видят, предлагая на каждую из сторон примерно равные коэффициенты.

Сборная Швеции

Шведы героически пробились на чемпионат мира, не пустив туда завсегдатаев мировых первенств итальянцев, которые были выбиты в стыковых матчах (1:0, 0:0), после того, как в своей отборочной группе «тре крунур» заняли второе место, после Франции. В преддверии мундиаля основным вопросом было возможное возвращение в сборную Ибрагимовича, но Златан всё же решил не менять своего решения, решив поехать в Россию лишь в качестве болельщика. В марте команда Янне Андерссона провела два товарищеских поединка, и оба они были проиграны — дома Чили (1:2) и в гостях Румынии (0:1).

Сборная Дании

Сборная Дании также в отборочной группе на чемпионат мира заняла второе место, не сумев соперничать с поляками. Но в стыковых матчах команда Оге Харейде разобралась со сборной Ирландии (0:0, 5:1), благодаря хет-трику своего лидера Кристиана Эриксена . В марте датчане тоже провели два товарищеских матча, но смогли не пропустить в них ни одного года, дома минимально обыграв Панаму (1:0), а также сыграв вничью с Чили (0:0).

Ориентировочные составы

Где смотреть матч

Поединок между сборными Швеции и Дании можно будет посмотреть в прямом эфире на телеканале «Матч! Футбол 2», либо следить за всеми событиями матча в текстовой трансляции на спортивном портале LiveResult.Ru.

Статистика личных встреч

Сборные Швеции и Дании сыграли между собой более сотни очных матчей, и преимущество пока на стороне «жёлто-синих»: +48=19-40, разница мячей — 189:172. В последний раз команды играли между собой в январе в товарищеском матче неосновными составами, и тогда шведы вырвали победу 1:0, благодаря голу Густафа Нильссона с пенальти на последних секундах встречи. В ноябре 2015-го года команды играли в стыковых матчах за право играть на Евро-2016, и тогда шведы также праздновали успех, дома победив 2:1, а на выезде сыграв вничью 2:2, причём 3 из четырёх голов шведов тогда забил Златан Ибрагимович, который к настоящему времени завершил выступления в сборной.

Интересные факты

Сборная Швеции добыла лишь 1 победу в последних пяти матчах (+1=2-2, 3:4);

Сборная Швеции имеет 3-матчевую беспроигрышную серию в очных матчах со сборной Дании (+2=1-0, 5:3);

В последних шести очных матчах между сборными Швеции и Дании забивались голы в концовке матчей (с 78 по 90 минуты);

Сборная Дании добыла 2 победы в последних семи матчах (+2=3-2, 9:6).

Прогноз на матч от "Евро-футбол.ру"