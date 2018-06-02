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Букмекеры: сборная Англии всухую победит Нигерию в товарищеском матче
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Букмекеры: сборная Англии всухую победит Нигерию в товарищеском матче 

Чемпионат.com 12 минут назад
Фото: Букмекеры.рф
Букмекеры назвали фаворита товарищеского матча Англия — Нигерия. Начало встречи запланировано на 19:15 по московскому времени.
Букмекеры предлагают поставить на победу Англии за 1.42. Шансы Нигерии на победу оценены коэффициентом 7.75. Поставить на ничью можно за 4.25.
Аналитики считают, что матч не будет результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 2.05, а на ТМ 2,5 гола — за 1.72.
Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 2.35. Победа сборной Англии всухую оценивается в 2.00.
Победа Англии по итогам первого тайма и всей игры идёт за 2.15.
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