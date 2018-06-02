Прогноз на матч Англия — Нигерия: разберутся ли «три льва» с африканцами

Англия — Нигерия. Прогноз на товарищеский матч (02.06.2018, 19:15 мск).

Свой заключительный этап подготовки к чемпионату мира в России продолжают сборные Англии и Нигерии, которые проведут на «Уэмбли» очный контрольный поединок. Для англичан этот матч станет первым после завершения клубного сезона, в то время как нигерийцы уже успели сыграть один матч. Букмекеры перед этим матчем видят большим фаворитом «трёх львов», оценивая их победу невысоким коэффициентом 1.44.

Сборная Англии

Болельщики сборной Англии с большими надеждами ждут выступления своей главной команды на чемпионате мира, надеясь, что в этот раз их сборная сможет оправдать те высокие ожидание, которые на них регулярно возлагаются перед большими турнирами. У команды Гарета Саутгейта солидно смотрится как атака, так и оборона. За весь отборочный цикл англичане пропустили лишь 3 гола, причём это были голы либо в самом начале, либо в самом конце матчей, когда команда играла с недостаточной концентрацией, что можно исправить. По завершению отборочного цикла сборная Англии провела 4 товарищеских матча с очень серьёзными соперниками, и ни разу не проиграла — Германия (0:0), Бразилия (0:0), Голландия (1:0) и Италия (1:1). Видим снова лишь 1 пропущенный гол, снова на последних минутах, да и то с пенальти.

Сборная Нигерии

Нигерийцы легко завоевали путёвку на чемпионат мира в отборе, не увидев равных соперников в Замбии, Камеруне и Алжире. В начале 2018-го года нигерийцы достаточно уверенно выступили на чемпионате африканских наций в Марокко, где вышли в финал, но проиграли хозяевам турнира. Но это был больше турнир вторых составов, и серьёзно на него ориентироваться не стоит. В марте нигерийцы провели два товарищеских матча, удивив сперва гостевой победой над сборной Польши (1:0), но затем проиграв в Лондоне команде Сербии (0:2). На прошлой неделе, перед отъездом в Европу, нигерийцы в товарищеском матче разошлись миром с ДР Конго (1:1).

Ориентировочные составы

Где смотреть матч

В 19:10 по московскому времени прямая трансляция матча между сборными Англии и Нигерии будет доступна на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 1». В текстовом формате прямая трансляция состоится на сайте LiveResult.Ru.

Статистика личных встреч

Сборные Англии и Нигерии ранее встречались между собой лишь дважды. Первая встреча состоялась в ноябре 1994-го года — это был товарищеский матч, в котором минимально победили англичане, благодаря единственному голу Дэвида Платта в концовке первого тайма. Также команда встречались на чемпионате мира 2002-го года, и тогда в Осаке была зафиксирована ничья 0:0.

Интересные факты

Сборная Англии имеет 8-матчевую беспроигрышную серию (+5=3-0, 10:2);

Сборная Англии имеет 12-матчевую беспроигрышную серию в домашних матчах (18:6);

Сборная Англии не пропустила от сборной Нигерии ни одного гола в прошлых двух матчах (1:0, 0:0);

Сборная Нигерии выиграла лишь 1 матч из последних четырёх (+1=1-2, 2:7);

Сборная Нигерии проиграла лишь 1 из последних восьми товарищеских матчей (+5=2-1, 14:7).

Прогноз на матч от "Евро-футбол.ру"