Саутгейт решил, кто будет основным голкипером сборной Англии на ЧМ-2018 

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт уже определился с тем, кто будет основным голкипером команды на чемпионате мира-2018. По информации Mirror, роль первого номера будет доверена вратарю «Эвертона» Джордану Пикфорду, а Джек Батленд («Сток Сити») и Ник Поуп («Бернли») будут его дублерами.
Саутгейт еще не сообщил о своем решении футболистам, но обещает сделать это на следующей неделе.
24-летний Пикфорд провел 38 игр в завершившемся розыгрыше АПЛ, пропустив в них 58 мячей. При этом в 10 играх сохранял свои ворота на замке. 26-летний Поуп имеет 12 сухих матчей и 35 пропущенных мячей в 35 играх сезона. 25-летний Батленд в 35 матчах АПЛ пропустил 61 мяч, при этом 6 раз отстояв на ноль.
На чемпионате мира сборная Англия сыграет в группе G. Первый матч на турнире родоначальники футбола проведут в Волгограде 18 июня, когда сыграют с командой Туниса. С Панамой англичане сыграют 24 июня в Нижнем Новгороде, с бельгийцами — 28 июня в Калининграде.