Мужская сборная РФ по регби-7 не смогла выйти в четвертьфинал этапа МС в Лондоне

Мужская сборная России по регби-7 не сумела пробиться в четвертьфинал этапа Мировой серии, который проходит в Лондоне.

Сборная России проиграла командам (0:31) и Канады (10:29), а также одержала победу над сборной Самоа (29:17). В итоге с одной победой и двумя поражениями россияне заняли третье место в группе D и 3 июня продолжат соревнования в турнире за 9-16-е места.

Регби-7. Мировая серия. 9-й этап. Лондон, Великобритания Группа D ЮАР — Россия — 31:0 (24:0).

Самоа — Россия — 17:29 (7:12).

Канада — Россия — 29:10 (12:10).