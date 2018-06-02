Ещё
Мужская сборная РФ по регби-7 не смогла выйти в четвертьфинал этапа МС в Лондоне
Далее:
Читайте также:
Ещё

Мужская сборная РФ по регби-7 не смогла выйти в четвертьфинал этапа МС в Лондоне 

Чемпионат.com 8 минут назад
Мужская сборная России по регби-7 не сумела пробиться в четвертьфинал этапа Мировой серии, который проходит в Лондоне.
Сборная России проиграла командам (0:31) и Канады (10:29), а также одержала победу над сборной Самоа (29:17). В итоге с одной победой и двумя поражениями россияне заняли третье место в группе D и 3 июня продолжат соревнования в турнире за 9-16-е места.
Регби-7. Мировая серия. 9-й этап. Лондон, Великобритания Группа D  ЮАР — Россия — 31:0 (24:0).
Самоа — Россия — 17:29 (7:12).
Канада — Россия — 29:10 (12:10).
Чемпионат.com: последние новости
Бельгия — Португалия: котировки букмекеров на товарищеский матч сборных Панов: желаю сборной Бразилии победы на ЧМ-2018, а России — сыграть достойно Аналитики: в товарищеском матче Швеция — Дания будет забито не более двух мячей
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский клуб сделал предложение Роналду16
«Два водка. Спасиба»: к ЧМ-2018 записали странную песню115
Абрамович наказал Британию587
Российские плакаты к ЧМ-2018 взбесили Украину188
Загитова высказалась об уходе от Тутберидзе46
Видео
01:01
Как cборная России готовится к ЧМ под контролем ФИФА
ЧМ по футболу 2018 Футбол
02:53
Черчесов объяснил стыдное поражение России
Футбол
03:31
Мутко останется в российском футболе
Футбол
00:47
Медведева: «У меня не один дом»
Фигурное катание
03:48
«Два водка. Спасиба»: к ЧМ-2018 записали странную песню
ЧМ по футболу 2018
05:13
РФС показал, что осталось за кадром матча с Австрией
Футбол
00:31
Дзюба довел болельщика до слез
Футбол
04:37
Абрамович наказал Британию
Футбол
00:48
Роналду сбежит из «Реала»
Футбол Статьи
00:38
«Трогал за грудь»
Автоспорт Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение