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Россияне одолели Самоа в матче Мировой серии по регби-7 в Лондоне
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Россияне одолели Самоа в матче Мировой серии по регби-7 в Лондоне 

Чемпионат.com 1 час назад
Мужская сборная России по регби-7 во втором матче групповой стадии этапа Мировой серии в Лондоне одолела команду Самоа. Ранее россияне уступили сборной ЮАР со счётом 0:31, а позднее сегодня, 2 июня, встретятся с канадцами.
После восьми этапов российская команда имеет в активе 20 баллов и занимает 15-е место в турнирной таблице, последнее среди сборных, имеющих право выступать на всех этапах серии. Лидирует сборная Фиджи (145), опережающая южноафриканцев на 4 балла.
Регби-7. Мужчины. Мировая серия. 9-й этап. Лондон, Англия
Группа D. 2-й тур  Самоа — Россия — 17:29 (7:12).
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