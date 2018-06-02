Россияне одолели Самоа в матче Мировой серии по регби-7 в Лондоне

Мужская сборная России по регби-7 во втором матче групповой стадии этапа Мировой серии в Лондоне одолела команду Самоа. Ранее россияне уступили сборной ЮАР со счётом 0:31, а позднее сегодня, 2 июня, встретятся с канадцами.

После восьми этапов российская команда имеет в активе 20 баллов и занимает 15-е место в турнирной таблице, последнее среди сборных, имеющих право выступать на всех этапах серии. Лидирует сборная Фиджи (145), опережающая южноафриканцев на 4 балла.

Регби-7. Мужчины. Мировая серия. 9-й этап. Лондон, Англия

Группа D. 2-й тур Самоа — Россия — 17:29 (7:12).