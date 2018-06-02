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Россияне всухую проиграли ЮАР на этапе Мировой серии по регби-7 в Лондоне
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Россияне всухую проиграли ЮАР на этапе Мировой серии по регби-7 в Лондоне 

Чемпионат.com 2 часа назад
Мужская сборная России по регби-7 в стартовом матче групповой стадии этапа Мировой серии в Лондоне уступила команде ЮАР со счётом 0:31. Позднее сегодня, 2 июня, россияне встретятся с регбистами из Самоа и Канады.
После восьми этапов российская команда имеет в активе 20 баллов и занимает 15-е место в турнирной таблице, последнее среди сборных, имеющих право выступать на всех этапах серии. Лидирует сборная Фиджи (145), опережающая южноафриканцев на 4 балла.
Регби-7. Мужчины. Мировая серия. 9-й этап. Лондон, Англия Группа D. 1-й тур  ЮАР — Россия — 31:0 (24:0).
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