Россияне всухую проиграли ЮАР на этапе Мировой серии по регби-7 в Лондоне

Мужская сборная России по регби-7 в стартовом матче групповой стадии этапа Мировой серии в Лондоне уступила команде ЮАР со счётом 0:31. Позднее сегодня, 2 июня, россияне встретятся с регбистами из Самоа и Канады.

После восьми этапов российская команда имеет в активе 20 баллов и занимает 15-е место в турнирной таблице, последнее среди сборных, имеющих право выступать на всех этапах серии. Лидирует сборная Фиджи (145), опережающая южноафриканцев на 4 балла.

Регби-7. Мужчины. Мировая серия. 9-й этап. Лондон, Англия Группа D. 1-й тур ЮАР — Россия — 31:0 (24:0).