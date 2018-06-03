Победой мужской сборной Фиджи завершился в Лондоне этап Мировой серии по регби-7. В финале команда Фиджи обыграла сборную ЮАР со счётом 21:17. Третье место заняла сборная Ирландии, обыгравшая в матче за третье место команду Англии — 21:19.
Сборная России поделила по итогам соревнований 11-12-е места с командой Аргентины. В четвертьфинале турнира за 9-16-е российские регбисты победили команду Шотландии со счётом 15:10, а в полуфинале уступили команде Уэльса — 12:27. Отметим, что в матче против сборной Уэльса капитан российской команды Владимир Остроушко совершил 100-ю попытку в Мировой серии.