Сборная Фиджи выиграла этап МС по регби-7 в Лондоне, Россия — 11-я

Победой мужской сборной Фиджи завершился в Лондоне этап Мировой серии по регби-7. В финале команда Фиджи обыграла сборную ЮАР со счётом 21:17. Третье место заняла сборная Ирландии, обыгравшая в матче за третье место команду Англии — 21:19.