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Сборная Фиджи выиграла этап МС по регби-7 в Лондоне, Россия — 11-я
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Сборная Фиджи выиграла этап МС по регби-7 в Лондоне, Россия — 11-я 

Чемпионат.com 1 час назад
Победой мужской сборной Фиджи завершился в Лондоне этап Мировой серии по регби-7. В финале команда Фиджи обыграла сборную ЮАР со счётом 21:17. Третье место заняла сборная Ирландии, обыгравшая в матче за третье место команду Англии — 21:19.
Сборная России поделила по итогам соревнований 11-12-е места с командой Аргентины. В четвертьфинале турнира за 9-16-е российские регбисты победили команду Шотландии со счётом 15:10, а в полуфинале уступили команде Уэльса — 12:27. Отметим, что в матче против сборной Уэльса капитан российской команды Владимир Остроушко совершил 100-ю попытку в Мировой серии.
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