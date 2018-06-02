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Футболист Смольников: не согласен, что сборная России не готова к ЧМ-2018
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Футболист Смольников: не согласен, что сборная России не готова к ЧМ-2018 

RT на русском 56 минут назад
Защитник санкт-петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Игорь Смольников отреагировал на мнение, что национальная команда не готова к домашнему чемпионату мира 2018 года.
«Не согласен, что команда выглядит не готовой. Надеюсь, на ЧМ все будет иначе. Считаю, у нас очень хорошая молодёжь, талантливая. Всё покажет ЧМ. По одной игре судить глупо. Мы не думаем, что что-то может не получиться», — заявил Смольников.
Он также призвал болельщиков поддерживать сборную России, а команда, в свою очередь, постарается оправдать надежды.
Ранее сборная России по футболу провела тренировку в полном составе.
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