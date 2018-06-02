Футболист Смольников: не согласен, что сборная России не готова к ЧМ-2018

Защитник санкт-петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Игорь Смольников отреагировал на мнение, что национальная команда не готова к домашнему чемпионату мира 2018 года.

«Не согласен, что команда выглядит не готовой. Надеюсь, на ЧМ все будет иначе. Считаю, у нас очень хорошая молодёжь, талантливая. Всё покажет ЧМ. По одной игре судить глупо. Мы не думаем, что что-то может не получиться», — заявил Смольников.

Он также призвал болельщиков поддерживать сборную России, а команда, в свою очередь, постарается оправдать надежды.

Ранее сборная России по футболу провела тренировку в полном составе.