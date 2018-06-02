Семёнов: да оставьте вы игру сборной России с Австрией. Прошло это

Защитник сборной России Андрей Семёнов поделился мнением о поражении от сборной Австрии (0:1) в товарищеском матче.

«Есть ли ощущение, что команда всё делает правильно, Черчесов всё понимает и мы идём к победе? У нас нет никаких сомнений. Думаю, делаем всё правильно. Если будем играть на чемпионате мира, как в первые 30 минут со сборной Австрии, то у сборной на мундиале всё будет хорошо. Мы хорошо владели мячом, контролировали игру. Когда ты постоянно играешь в таком темпе, соперник начинает уставать, начинают появляться свободные зоны. Австрия на тот момент видимо ещё не устала. Так что потом на нас сказались сборы, которые мы провели. Сидя на скамейке в матче с Австрией не увидел ничего плохого. Подсели чуть-чуть после 30-й минуты. Ничего ужасного не увидел.