Ещё
Семёнов: да оставьте вы игру сборной России с Австрией. Прошло это
Далее:
Читайте также:
Ещё

Семёнов: да оставьте вы игру сборной России с Австрией. Прошло это 

Чемпионат.com 18 минут назад
Защитник сборной России Андрей Семёнов поделился мнением о поражении от сборной Австрии (0:1) в товарищеском матче.
«Есть ли ощущение, что команда всё делает правильно, Черчесов всё понимает и мы идём к победе? У нас нет никаких сомнений. Думаю, делаем всё правильно. Если будем играть на чемпионате мира, как в первые 30 минут со сборной Австрии, то у сборной на мундиале всё будет хорошо. Мы хорошо владели мячом, контролировали игру. Когда ты постоянно играешь в таком темпе, соперник начинает уставать, начинают появляться свободные зоны. Австрия на тот момент видимо ещё не устала. Так что потом на нас сказались сборы, которые мы провели. Сидя на скамейке в матче с Австрией не увидел ничего плохого. Подсели чуть-чуть после 30-й минуты. Ничего ужасного не увидел.
Ощущения после игры? Да оставьте вы игру с Австрией. Прошло это. Это была товарищеская игра после тяжёлых сборов. Этот этап пройден. Сейчас будет игра с Турцией, все увидят другую сборную. Что касается слов Акинфеева о том, что сборы ни на что не влияют, то мне кажется, что влияют», — передаёт слова Семёнова корреспондент «Чемпионата» Иван Карпов.
Чемпионат.com: последние новости
Букмекеры: сборная Англии всухую победит Нигерию в товарищеском матче Сборная Румынии в большинстве обыграла Чили в товарищеском матче Кафельников: более беспомощного поколения игроков на уровне сборной не припомню
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Египет доставит России проблемы9
Абрамович наказал Британию583
Смертельная вечеринка: футболиста убили из-за девушки3
Российские плакаты к ЧМ-2018 взбесили Украину185
«Лента» вслед за «Ашаном» отказалась от бутылок-убийц
Видео
02:53
Черчесов объяснил стыдное поражение России
Футбол
03:31
Мутко останется в российском футболе
Футбол
00:47
Медведева: «У меня не один дом»
Фигурное катание
03:48
«Два водка»
Прочее
05:13
РФС показал, что осталось за кадром матча с Австрией
Футбол
00:31
Дзюба довел болельщика до слез
Футбол
04:37
Абрамович наказал Британию
Футбол
00:48
Роналду сбежит из «Реала»
Футбол Статьи
00:38
«Трогал за грудь»
Автоспорт Статьи
01:14
Абрамович отказался от британской визы
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение