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Панов: желаю сборной Бразилии победы на ЧМ-2018, а России — сыграть достойно
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Панов: желаю сборной Бразилии победы на ЧМ-2018, а России — сыграть достойно 

Чемпионат.com 20 минут назад
Бывший нападающий петербургского «Зенита» и сборной России Александр Панов, посетивший Парк футбола чемпионата мира — 2018 в Калининграде, назвал своего фаворита турнира и пожелал сборной России выступить достойно. «Я дебютировал в составе „Зенита“ именно в Калининграде. Когда сюда приезжаешь, всегда идёт заряд положительными эмоциями. За сборную я дебютировал против Бразилии. Запомнил ту атмосферу. Желаю победы сборной Бразилии на чемпионате мира. А нашей сборной сыграть достойно, обыграть немцев, испанцев. Кафу очень скоростной защитник, мне будет непросто его обыграть в завтрашнем матче легенд», — передаёт слова Панова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Чемпионат мира — 2018 пройдёт с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.
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