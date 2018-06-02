Панов: желаю сборной Бразилии победы на ЧМ-2018, а России — сыграть достойно

Бывший нападающий петербургского «Зенита» и сборной России Александр Панов , посетивший Парк футбола чемпионата мира — 2018 в Калининграде, назвал своего фаворита турнира и пожелал сборной России выступить достойно. «Я дебютировал в составе „Зенита“ именно в Калининграде. Когда сюда приезжаешь, всегда идёт заряд положительными эмоциями. За сборную я дебютировал против Бразилии. Запомнил ту атмосферу. Желаю победы сборной Бразилии на чемпионате мира. А нашей сборной сыграть достойно, обыграть немцев, испанцев. Кафу очень скоростной защитник, мне будет непросто его обыграть в завтрашнем матче легенд», — передаёт слова Панова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков

Чемпионат мира — 2018 пройдёт с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.