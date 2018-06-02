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Семенов: игроки сборной России оптимистично настроены на ЧМ, всё будет хорошо
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Семенов: игроки сборной России оптимистично настроены на ЧМ, всё будет хорошо 

Р-Спорт 2 часа назад
Футболисты сборной России оптимистично настроены на чемпионат мира, всё у команды будет хорошо, заявил защитник Андрей Семенов.
30 мая сборная России в Инсбруке проиграла команде Австрии в товарищеском матче со счетом 0:1. 5 июня россияне в Москве сыграют товарищеский матч со сборной Турции.
"Пока ничего (тактика) не наигрывалось, выбор будет за главным тренером. И в той (в два центральных защитника), и в другой (в три центральных защитника) схеме всем удобно действовать. Оставьте игру с Австрией в покое, это был товарищеский матч после тяжелых сборов. Игра уже пройдена, сейчас будет матч с Турцией, в котором вы увидите другую сборную. В команде нет подавленного состояния, все ребята оптимистично настроены на турнир, всё будет хорошо", — сказал Семенов журналистам.
Россияне на групповом этапе домашнего ЧМ-2018, который пройдет с 14 июня по 15 июля, сыграют со сборными Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.
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