Видео: сборная Испании готовится к матчу с Тунисом в Краснодаре

Сегодня, 9 июня, сборная Испании в рамках подготовки к мундиалю проведёт в Краснодаре товарищеский матч с командой Туниса. Встреча пройдёт на стадионе «ФК Краснодар». В преддверии встречи подопечные Хулена Лопетеги провели открытую тренировку.

На чемпионате мира — 2018 сборная Испании выступит в одной группе с командами Португалии, Ирана и Марокко. Тунис сыграет в одном квартете с Бельгией, Панамой и Англией.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Тунис — Испания. Начало встречи — в 21:45 по московскому времени.

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».