Видео: сборная Испании прилетела в Краснодар на ЧМ-2018

Национальная команда Испании по футболу прилетела в Краснодар для участия в чемпионате мира. Представляем вниманию читателей «Чемпионата» видео прибытия испанской сборной.

Сборная Испании стала третьей командой, которая прибыла в Россию. Ранее это сделали команды из Ирана и Панамы.

9 июня испанцы проведут в Краснодаре товарищеский матч с Тунисом. Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.

На групповом этапе ЧМ-2018 команда Хулена Лопетеги сыграет со сборными Португалии (15 июня), Ирана (20 июня) и Марокко (25 июня).

Чемпионат мира пройдёт с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Волгограде, Казани, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.