Гризманн: у сборной Франции еще есть время до ЧМ-2018 на исправление ошибок

Нападающий мадридского «Атлетико» и сборной Франции по футболу Антуан Гризманн поделился впечатлениями от контрольного матча против национальной команды США, которая завершилась вничью, передает "Советский спорт"

"Не знаю, что произошло, мы хорошо подготовились. У нас еще есть время исправить ошибки. Я верю в эту команду. Мы поняли, что легких матчей на чемпионате мира для нас не будет. Австралия и Перу не будут легкими соперниками. С датчанами тоже скучно не будет. Но мы должны быть готовы, посмотрим видео сборной Австралии и постараемся обыграть их. С нетерпением ждем приезда в Россию", — Гризманна L'Équipe.

На чемпионате мира по футболу сборная Франции сыграет в группе C с командами Австралии, Перу и Дании.