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Гризманн: у сборной Франции еще есть время до ЧМ-2018 на исправление ошибок
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Гризманн: у сборной Франции еще есть время до ЧМ-2018 на исправление ошибок 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Нападающий мадридского «Атлетико» и сборной Франции по футболу Антуан Гризманн поделился впечатлениями от контрольного матча против национальной команды США, которая завершилась вничью, передает "Советский спорт".
"Не знаю, что произошло, мы хорошо подготовились. У нас еще есть время исправить ошибки. Я верю в эту команду. Мы поняли, что легких матчей на чемпионате мира для нас не будет. Австралия и Перу не будут легкими соперниками. С датчанами тоже скучно не будет. Но мы должны быть готовы, посмотрим видео сборной Австралии и постараемся обыграть их. С нетерпением ждем приезда в Россию", — Гризманна L'Équipe.
На чемпионате мира по футболу сборная Франции сыграет в группе C с командами Австралии, Перу и Дании.
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