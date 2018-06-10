Гризманн: время на исправление ошибок до ЧМ-2018 у сборной Франции еще есть

ТАСС , 10 июня. Сборная Франции еще успеет исправить свои ошибки до чемпионата мира по футболу, который стартует 14 июня. Такое мнение высказал нападающий сборной Франции Антуан Гризманн , слова которого приводит "Газета.Ru" со ссылкой на L`Equipe.

В субботу сборные Франции и США сыграли вничью со счетом 1:1 в товарищеском матче, который прошел в Лионе. Этот матч стал последним для французов перед чемпионатом мира. Американцы на чемпионат мира не отобрались.

"Не знаю, что произошло, мы хорошо подготовились, у нас еще есть время исправить ошибки, я верю в эту команду, — сказал Гризманн. — Мы поняли, что легких матчей на чемпионате мира для нас не будет. Австралия и Перу не будут легкими соперниками, с датчанами тоже скучно не будет. Но мы должны быть готовы, посмотрим видео сборной Австралии и постараемся обыграть их, с нетерпением ждем приезда в Россию".

Сборная Франция прилетит в Москву в воскресенье. На групповом этапе турнира (группа С) сборная Франции встретится с командами Австралии (16 июня, Казань), Перу (21 июня, Екатеринбург) и Дании (26 июня, «Лужники», Москва).