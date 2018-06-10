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Гризманн: время на исправление ошибок до ЧМ-2018 у сборной Франции еще есть
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Гризманн: время на исправление ошибок до ЧМ-2018 у сборной Франции еще есть 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
ТАСС, 10 июня. Сборная Франции еще успеет исправить свои ошибки до чемпионата мира по футболу, который стартует 14 июня. Такое мнение высказал нападающий сборной Франции Антуан Гризманн, слова которого приводит "Газета.Ru" со ссылкой на L`Equipe.
В субботу сборные Франции и США сыграли вничью со счетом 1:1 в товарищеском матче, который прошел в Лионе. Этот матч стал последним для французов перед чемпионатом мира. Американцы на чемпионат мира не отобрались.
"Не знаю, что произошло, мы хорошо подготовились, у нас еще есть время исправить ошибки, я верю в эту команду, — сказал Гризманн. — Мы поняли, что легких матчей на чемпионате мира для нас не будет. Австралия и Перу не будут легкими соперниками, с датчанами тоже скучно не будет. Но мы должны быть готовы, посмотрим видео сборной Австралии и постараемся обыграть их, с нетерпением ждем приезда в Россию".
Сборная Франция прилетит в Москву в воскресенье. На групповом этапе турнира (группа С) сборная Франции встретится с командами Австралии (16 июня, Казань), Перу (21 июня, Екатеринбург) и Дании (26 июня, «Лужники», Москва).
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