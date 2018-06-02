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Российские гимнастки взяли золото чемпионата Европы
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Российские гимнастки взяли золото чемпионата Европы 

News.ru 1 час назад
Сборная России по художественной гимнастике завоевала золото чемпионата Европы в многоборье в групповых упражнениях, сообщает РИА Новости.
Соревнования проходят в Испании, в городе Гвадалахара.
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