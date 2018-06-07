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Аналитики: сборная Англии всухую победит Коста-Рику в товарищеском матче
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Аналитики: сборная Англии всухую победит Коста-Рику в товарищеском матче 

Чемпионат.com 46 минут назад
Фото: Прогнозист.ру
Букмекеры назвали фаворита товарищеского матча Англия — Коста-Рика. Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Букмекеры предлагают поставить на победу Англии за 1.36. Шансы Коста-Рики на победу оценены коэффициентом 9.00. Поставить на ничью можно за 4.40.
Аналитики считают, что матч не будет результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 1.95, а на ТМ 2,5 гола — за 1.80.
Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 2.30. Победа сборной Англии всухую оценивается в 2.00.
Победа Англии по итогам первого тайма и всей игры идёт за 2.05.
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