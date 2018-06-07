Преследуя свои цели: Англия и Коста-Рика сыграют поединок в Лидсе

Англия — Коста-Рика

Стадион: «Элланд Роуд» (Лидс, Англия)

Начало матча: 22:00 Арбитр: Хироюки Кимура (Япония)

Вечером в четверг в английском Лидсе сыграют участники предстоящего мундиаля. В родных стенах сборная Англии будет принимать команду Коста-Рики. Сборные двух стран однажды встречались между собой — четыре года назад на чемпионате мира в Бразилии. Тогда в группе их матч завершился со счетом 0:0. Напомним, что на том турнире команды сыграли по-разному. Англичане не одержали ни одной победы и завершили выступление на последнем месте в квартете, а костариканцы дошли до четвертьфинала.

Сборная Англии в групповых раундах перед крупными турнирами, а также в товарищеских играх бьется хорошо и редко когда проигрывает. Исключения касаются лишь встреч с топовыми сборными, такими как Франция, Германия или Испания. Подготовку к чемпионату мира англичане начали с нигерийцами, которых обыграли на классе со счетом 2:1. Со сборной Нигерии команда отработала тактику игры со сборной Туниса в 1-м туре ЧМ-2018. А вот в игре со сборной Коста-Рики команда Гарета Саутгейта будет готовиться ко встрече 2-го тура с еще одним представителем Латинской Америки — сборной Панамы.

Маркос Уренья и У сборной Коста-Рики в группе будут сразу два представителя Европы, и потому в товарищеских встречах команда Оскара Рамиреса делает упор на игры с европейскими сборными. Накануне костариканцы уверенно обыграли сборную Северной Ирландии со счетом 3:0. Вдобавок после игры с англичанами латиноамериканцы еще сыграют со сборной Бельгии. Если англичане подходят к поединку в полном составе, то у Коста-Рики есть потери. Кристиан Боланьос Брайан Руис из-за травмы пропустили предыдущий товарищеский поединок команды. Однако к старту мундиаля они должны быть готовы.

Интересные факты противостояния сборных Англии и Коста-Рики:

Сборная Англии не проигрывает 9 матчей кряду

Сборная Коста-Рики одержала всего 3 победы в 10 последних играх

Единственная личная встреча прошла четыре года назад в рамках чемпионата мира в Бразилии и завершилась со счетом 0:0 Ориентировочные составы на игру:

Англия: Батленд — Уокер, Стоунз, Макгуайр, Александер-Арнольд, Хендерсон, Дайер, Роуз, Стерлинг, Кейн, Варди.

Коста-Рика: Навас — Смит, Акоста, Гонсалес, Дуарте, Овьедо, Кэмпбелл, Борхес, Гузман, Руис, Венегас.

Прогноз на матч Англия — Коста-Рика:

Англичане — явные фавориты матча. Однако хозяевам поля предстоит вскрывать насыщенную и организованную оборону противника. К тому же в воротах сборной Коста-Рики сыграет лучший вратарь Лиги Чемпионов — Кейлор Навас. Тем не менее, команда «трех львов» должна побеждать в этом противостоянии.

На победу сборной Англии букмекеры принимают ставки с коэффициентом — 1.40. Не очень верят специалисты в ничейный исход — 4.70. А в победу «Лос Тикос» и подавно — 10.50 баллов.