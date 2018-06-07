Прогноз на матч Англия — Коста-Рика: победят ли англичане в последнем матче перед поездкой в Россию

Англия — Коста-Рика. Прогноз на товарищеский матч (07.06.2018, 22:00 мск).

В центральном матче среды сборная Англии примет сборную Коста-Рики на 40-тысячном стадионе в Лидсе. Для англичан этот поединок станет последним, накануне чемпионата мира в России, в то время как костариканцы ещё проведут одну встречу через 4 дня. Букмекеры в этом матче видят команду Гарета Саутгейта большим фаворитом, предлагая на чистую победу хозяев коэффициент 1.41.

Сборная Англии

После уверенно проведённого отборочного цикла, где сборная Англии выиграла 8 матчей при двух ничьих, команда Саутгейта выигрывает редко, но при этом продолжает не проигрывать. В ноябре прошлого года англичане провели два сложнейших матча на «Уэмбли», сыграв вничью с Германией (0:0) и Бразилией (0:0). В марте выла выездная победа над Голландией (1:0) и ещё одна ничья на «Уэмбли» с Италией (1:1). В прошлую субботу англичане обыграли в Лондоне Нигерию (2:1), благодаря уверенно проведённому первому тайму, в котором голами отличились Кэхилл и Кейн, после чего можно было потренировать игру на удержание счёта.

Сборная Коста-Рики

Коста-Рика запланировала серьёзные спарринги для своей сборной, накануне мундиаля. Хотя результаты костариканцев за последние 9 месяцев не радуют. После североамериканского отбора команда Оскара Рамиреса в конце прошлого года всухую проиграла Испании (0:5) и Венгрии (0:1). В марте была скромная победа над Шотландией (1:0), но сразу же поражение от Туниса (0:1). Но в прошлое воскресенье сборная Коста-Рики порадовала своих болельщиков в Сан-Хосе, разгромив команду Северной Ирландии (3:0), накануне вылета за океан. Но в Европе соперники будут серьёзней — после англичан команда Рамиреса сыграет с Бельгией.

Ориентировочные составы

Где смотреть матч

В 21:55 по московскому времени телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 1» начнут прямую трансляцию матча между сборными Англии и Коста-Рики. Текстовая трансляция этой встречи будет проходить на просторах портала LiveResult.Ru.

Статистика личных встреч

Единственный раз англичане и костариканцы играли друг с другом в третьем туре группового этапа чемпионата мира 4-летней давности. К тому моменту англичане уже потеряли все шансы выйти в плей-офф, в то время как костариканцы обеспечили себе первое место в группе. В итоге матч закончился безголевой ничьей 0:0.

Интересные факты

Сборная Англии имеет 9-матчевую беспроигрышную серию (+6=3-0, 12:3);

Сборная Англии выиграла лишь 2 из последних восьми товарищеских матчей (+2=4-2, 8:8);

В шести из последних семи матчей сборной Англии забивалось не больше двух голов;

Сборная Коста-Рики выиграла лишь 2 из последних восьми матчей (+2=2-4, 7:11);

Сборная Коста-Рики имеет 13-матчевую безничейную серию в товарищеских матчах (+7=0-6, 13:14);

В последних пяти матчах сборной Коста-Рики проходила ставка «Хотя бы одна не забьёт».

Прогноз на матч от "Евро-футбол.ру"