Прогноз на матч Коста-Рика — Северная Ирландия: ждать ли голов в матче

Коста-Рика — Северная Ирландия. Прогноз на товарищеский матч (03.06.2018, 20:00 мск).

В ещё одном товарищеском матче сыграют сборная Коста-Рики и Северной Ирландии. Костариканцы проводят последний матч на родине перед поездкой за океан, где выступят на чемпионате мира в России, в то время как североамериканцы решили устроить североамериканский сбор в рамках подготовки к Лиге наций УЕФА, которая стартует в сентябре. Букмекеры в этом матче считают фаворитом хозяев, предлагая на их победу коэффициент 1.833.

Сборная Коста-Рики

Костариканцы здорово удивили на чемпионате мира 4 года назад, и теперь намереваются сделать это снова. Команда Оскара Рамиреса уверенно прошла отборочный цикл на мундиаль, заняв второе место в зоне КОНКАКАФ, после мексиканцев. Концовка турнира, что правда, получилась неважной — 3 матча без побед, да и после этого «лос тикос» играют неважно. В ноябре команда Рамиреса проиграла Испании (0:5) и Венгрии (0:1). В марте удалось обыграть Шотландию (1:0), но после этого последовал проигрыш Тунису (0:1).

Сборная Северной Ирландии

Сборная Северной Ирландии до последнего билась за путёвку на чемпионат мира, заняв в своей отборочной группе второе место, после немцев, но после этого не смогла обыграть в стыковых матчах Швейцарию (0:1, 0:0). Мартовский сбор «айриш» провели не слишком плодотворно, сыграв лишь один контрольный матч дома с Южной Кореей (2:1). По завершению клубного сезона Майкл О'Нил повёз свою команду за океан, где североирландцы уже провели один матч в минувшую среду, сыграв вничью с Панамой (0:0).

Где смотреть матч

Телетрансляция матч Коста-Рика — Северная Ирландия не запланирована на российском телевидении. За событиями матча можно будет следить в текстовой трансляции на сайте LiveResult.Ru.

Статистика личных встреч

Сборные Коста-Рики и Северной Ирландии раньше между собой никогда не встречались.

Интересные факты

Сборная Коста-Рики выиграла лишь 1 матч из последних семи (+1=2-4, 4:11);

Сборная Коста-Рики имеет 12-матчевую безничейную серию в товарищеских матчах (+6=0-6, 10:14);

Сборная Северной Ирландии выиграла лишь 1 матч из последних шести (+1=2-3, 3:6);

Сборная Северной Ирландии в последних десяти товарищеских матчах проиграла лишь однажды (+5=4-1, 10:6).

Прогноз на матч от "Евро-футбол.ру"