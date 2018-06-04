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Северная Ирландия уступила Коста-Рике в контрольном матче
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Северная Ирландия уступила Коста-Рике в контрольном матче 

Газета.Ru 4 июня 2018
Фото: Reuters
Сборная Северной Ирландии уступила Коста-Рике в контрольном матче, сообщает Sport24.
Матч закончился с разгромным счетом 3:0. Мячи забивали хавбенк Хоан Венегас, форвард Жоэль Кэмпбелл и защитник Франсиско Кальво.
Сборная Коста-Рики на чемпионате мира сыграет в одной группе с Бразилией, Швейцарией и Сербией.
Ранее сборная Перу разгромила Саудовскую Аравию в товарищеском матче.
Чемпионат мира — 2018. Товарищеский матч Коста-Рика — Северная Ирландия 3:0 Голы: 1:0 — Венегас, 30 2:0 — Кэмпбелл, 46 3:0 — Кальво, 66
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