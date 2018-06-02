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Сборная Словении забила два безответных мяча в ворота Черногории
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Сборная Словении забила два безответных мяча в ворота Черногории 

Советский спорт 1 час назад
У победителей встречи голами отметились Роман Безяк и Миха Зайц, забившие на 39-й и 79-й минутах соответственно.
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