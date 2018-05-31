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Сборная России готовится к вылету в Москву
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Сборная России готовится к вылету в Москву 

Спорт-Экспресс 31 мая 2018
Сборная России по футболу в ближайшее время вылетит из Австрии в Россию, где пройдет второй этап подготовки к чемпионату мира-2018.
Россияне готовились к мировому первенству в Австрии с 21 по 31 мая. Вчера подопечные Станислава Черчесова провели первую перед турниром контрольную встречу, с австрийцами и уступили со счетом 0:1. Теперь команда вернется в Россию, где 5 июля сыграет еще один матч — против Турции.
Все о чемпионате мира по футболу в России — здесь.
Через несколько минут @TeamRussia отправляется в Москву 🛫 pic.twitter.com/idhPVyYcIW
— Сборная России (@TeamRussia) 31 мая 2018 г.
pic.twitter.com/hyseEq6jUZ
— Сборная России (@TeamRussia) 31 мая 2018 г.
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