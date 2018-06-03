Прогноз на матч Бразилия — Хорватия: супербитва на «Энфилде»

Бразилия — Хорватия. Прогноз на товарищеский матч (03.06.2018, 20:00 мск).

В центральном воскресном матче на ливерпульском стадионе «Энфилд» сыграют сборные Бразилии и Хорватии, которые уже через две недели начнут свой турнирный путь на чемпионате мира в России. Обе команды настроены успешно выступить на мировом первенстве, и их очная встреча станет отличной проверкой на готовность и прочность. Букмекеры в этой паре видят фаворитом бразильцев, оценив их чистую победу коэффициентом 1.62.

Сборная Бразилии

После провального завершения домашнего чемпионата мира сборная Бразилии, сменив с того времени двух главных тренеров, готова нацелиться на свой шестой трофей главного мирового первенства четырёхлетия. При Дунге бразильцы неважно выступали в южноамериканском отборе, но при Тите совершили впечатляющий спурт, уверенно заняв первое место в квалификационном турнире. По его завершению бразильцы продолжают выступать успешно и в товарищеских матчах: в ноябре была победа над Японией (3:1) и ничья с Англией (0:0), а в марте пентакампеоны разобрались с Россией (3:0) и переиграли Германию (1:0).

Сборная Хорватии

Хорватской сборной путёвку на чемпионат мира пришлось забирать только в стыковых матчах, после того как она упустила первое место в своей отборочной группе исландцам. Но в стыках «шашечные» уверенно разделались с Грецией (4:1, 0:0), решив все проблемы уже в первом домашнем матче. Мартовский сбор хорваты решили провести в Америке, где сперва команда Златко Далича проиграла Перу (0:2), но затем обыграла Мексику (1:0).

Где смотреть матч

В 16:55 по московскому времени телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 1» покажут матч Бразилия — Хорватия в прямом эфире. Прямая текстовая трансляция этой встречи будет проходить на портале LiveResult.Ru.

Статистика личных встреч

Сборные Бразилии и Хорватии ранее встречались между собой трижды. Первая встреча была товарищеской — состоялась она в августе 2005-го года, и тогда команды разошлись миром 1:1 (Рикардиньо 42' — Кранчар 31'). На чемпионате мира 2006-го года бразильцы минимально победили 1:0 ( Кака 44'). А на чемпионате мира 2014-го года южноамериканцы выиграли со счётом 3:1 (Неймар 29', Неймар 71' (пен), Оскар 90' — Марсело 11' (автогол).

Интересные факты

Сборная Бразилии имеет 9-матчевую беспроигрышную серию (+6=3-0, 17:2);

Сборная Бразилии не пропускала в последних трёх матчах (+2=1-0, 4:0);

Сборная Бразилии имеет 5-матчевую беспроигрышную серию в товарищеских матчей (+4=1-0, 11:1);

Сборная Бразилии не пропускала в 11-ти из последних 13-ти товарищеских матчей (+11=1-1, 23:3);

В последних трёх матчах сборная Хорватии забила лишь 1 гол (+1=1-1, 1:2);

В восьми из последних девяти матчей сборной Хорватии забивалось не более двух голов (+4=2-3, 9:6);

Сборная Хорватии лишь однажды сыграла вничью в последних 14-ти товарищеских матчей (+10=1-3, 29:11).

Прогноз на матч от "Евро-футбол.ру"