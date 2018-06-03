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Сборная Исландии проиграла Норвегии в контрольном матче перед ЧМ-2018
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Сборная Исландии проиграла Норвегии в контрольном матче перед ЧМ-2018 

RT на русском 1 час назад
Сборная Исландии по футболу потерпела поражение от национальной команды Норвегии в контрольном матче в рамках подготовки к чемпионату мира 2018 года.
Встреча прошедшая в Рейкьявике завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.
Победу норвежцами принесли голы Бьорна Йонсена, Джошуа Кинга и Александра Сорлота.
Сборная Ислании ответила голами Альфреда Финнбогасона и Гилфи Сигурдссона.
Свой следующий матч исландцы проведут против Ганы, а норвежцы, не пробившиеся на ЧМ-2018, сыграют с Панамой.
На групповой стадии чемпионата мира по футболу сборная Исландии сыграет с командами Аргентины, Хорватии и Нигерии.
Ранее сообщалось, что сборные Бельгии и Португалии сыграли вничью в контрольном матче перед ЧМ-2018.
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