Легенда «Спартака»: сборная России обязана обыгрывать Турцию

Бывший игрок московского "Спартака" , а ныне главный тренер самарских «Крыльев Советов» Андрей Тихонов поделился ожиданиями перед последним контрольным матчем сборной России по футболу перед чемпионатом мира — 2018, в котором россияне сыграют с командой Турции.

"Сборной России нужно обязательно обыгрывать Турцию, но это будет очень непросто. Последние матчи нашей команде объективно не удались. Поэтому будет крайне важно победить в заключительной контрольной встрече перед официальными играми на чемпионате мира", — цитирует Тихонова газета «Известия»

Матч Россия — Турция пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве 5 июня в 19:00 мск.

На чемпионате мира сборная России сыграет в группе А с командами Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.