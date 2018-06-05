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Легенда «Спартака»: сборная России обязана обыгрывать Турцию
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Легенда «Спартака»: сборная России обязана обыгрывать Турцию 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Бывший игрок московского "Спартака", а ныне главный тренер самарских «Крыльев Советов» Андрей Тихонов поделился ожиданиями перед последним контрольным матчем сборной России по футболу перед чемпионатом мира — 2018, в котором россияне сыграют с командой Турции.
"Сборной России нужно обязательно обыгрывать Турцию, но это будет очень непросто. Последние матчи нашей команде объективно не удались. Поэтому будет крайне важно победить в заключительной контрольной встрече перед официальными играми на чемпионате мира", — цитирует Тихонова газета «Известия».
Матч Россия — Турция пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве 5 июня в 19:00 мск.
На чемпионате мира сборная России сыграет в группе А с командами Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.
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