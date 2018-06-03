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Защитник сборной Бельгии Компани может пропустить ЧМ-2018 из-за травмы
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Защитник сборной Бельгии Компани может пропустить ЧМ-2018 из-за травмы 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Защитник сборной Бельгии Венсан Компани рискует не выступить на чемпионате мира по футболу 2018 года в России из-за травмы. Об этом сообщает «РИА Новости».
Компани получил травму паха во время товарищеского матча против команды Португалии.
Защитник пройдет медобследование, после которого определится вопрос с его участием на мировом первенстве.
На групповом этапе чемпионата мира сборной Бельгии предстоит сыграть с Панамой, Тунисом и Англией.
Ранее сообщалось, что несколько министров из Бельгии посетят матчи чемпионат мира — 2018, который пройдет в России.
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