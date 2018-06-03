Защитник сборной Бельгии Компани может пропустить ЧМ-2018 из-за травмы

Защитник сборной Бельгии Венсан Компани рискует не выступить на чемпионате мира по футболу 2018 года в России из-за травмы. Об этом сообщает «РИА Новости».

Компани получил травму паха во время товарищеского матча против команды Португалии.

Защитник пройдет медобследование, после которого определится вопрос с его участием на мировом первенстве.

На групповом этапе чемпионата мира сборной Бельгии предстоит сыграть с Панамой, Тунисом и Англией.

Ранее сообщалось, что несколько министров из Бельгии посетят матчи чемпионат мира — 2018, который пройдет в России.