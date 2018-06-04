Сборная Сербии выиграет у Чили в товарищеском матче, уверены эксперты

Букмекеры назвали фаворита контрольного матча Сербия — Чили. Начало встречи запланировано на 21:00 по московскому времени.

Букмекеры предлагают поставить на победу Чили за 3.80. Шансы Сербии на победу оценены коэффициентом 1.90. Поставить на ничью можно за 3.60.

Аналитики считают, что матч не будет результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 2.10, а на ТМ 2,5 гола — за 1.67.

Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 1.95. Победа сборной Сербии всухую оценивается в 2.95.

Победа Сербии по итогам первого тайма и всей игры идёт за 3.00. Самый вероятный счёт — 1:0 в пользу сербов (6.75).

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