Владимир Быстров: Ни в одном матче сборной России мы не увидели рисунка игры

— Сейчас, конечно, не хочется критиковать тренерский штаб, потому что все мы в любом случае будем переживать за сборную, однако и утверждать, что за две недели до начала чемпионата мира у нас все отлично, тоже не стоит. Ни в одном матче мы не увидели рисунка игры.

Станислав Саламович утверждает, что сборная идет по правильному пути. Мне этот путь непонятен. Другие участники чемпионата мира тоже получают на сборах большие нагрузки, но они выходят на поле и играют в футбол. У нас же ребята откровенно не понимают друг друга.

К кому вопросы? Конечно, очень хочется, чтобы за оставшееся до чемпионата мира время тренеры подкорректировали игру. Нам остается только верить в команду, — цитирует Быстрова «Спорт день за днем».

В последнем товарищеском матче сборная России уступила на выезде австрийцам со счетом 0:1.