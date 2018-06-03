Ещё
Владимир Быстров: Ни в одном матче сборной России мы не увидели рисунка игры
Далее:
Читайте также:
Ещё

Владимир Быстров: Ни в одном матче сборной России мы не увидели рисунка игры 

Советский спорт 1 час назад
— Сейчас, конечно, не хочется критиковать тренерский штаб, потому что все мы в любом случае будем переживать за сборную, однако и утверждать, что за две недели до начала чемпионата мира у нас все отлично, тоже не стоит. Ни в одном матче мы не увидели рисунка игры.
Станислав Саламович утверждает, что сборная идет по правильному пути. Мне этот путь непонятен. Другие участники чемпионата мира тоже получают на сборах большие нагрузки, но они выходят на поле и играют в футбол. У нас же ребята откровенно не понимают друг друга.
К кому вопросы? Конечно, очень хочется, чтобы за оставшееся до чемпионата мира время тренеры подкорректировали игру. Нам остается только верить в команду, — цитирует Быстрова «Спорт день за днем».
В последнем товарищеском матче сборная России уступила на выезде австрийцам со счетом 0:1.
Советский спорт: последние новости
Президент Футбольной ассоциации Египта: Салах не сможет сыграть против Уругвая, но будет готов к игре с Россией EHF сократила дисквалификацию Дувакиной, Дудиной и Скоробогатченко Сборные Бельгии и Португалии завершили матч без забитых мячей
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Нет у нас сборной, мы стоим на краю пропасти»167
Абрамович наказал Британию598
Роналдо исключил «сливочного» Роналду1
«Лента» вслед за «Ашаном» отказалась от бутылок-убийц
Российские плакаты к ЧМ-2018 взбесили Украину190
Видео
01:01
Как cборная России готовится к ЧМ под контролем ФИФА
ЧМ по футболу 2018 Футбол
02:53
Черчесов объяснил стыдное поражение России
Футбол
03:31
Мутко останется в российском футболе
Футбол
00:47
Медведева: «У меня не один дом»
Фигурное катание
03:48
«Два водка. Спасиба»: к ЧМ-2018 записали странную песню
ЧМ по футболу 2018
02:06
Роналдо исключил «сливочного» Роналду
Футбол
05:13
РФС показал, что осталось за кадром матча с Австрией
Футбол
00:31
Дзюба довел болельщика до слез
Футбол
04:37
Абрамович наказал Британию
Футбол
00:48
Роналду сбежит из «Реала»
Футбол Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение