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Тренер «Ахмата»: в России нет игроков, достойных носить футболку сборной
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Тренер «Ахмата»: в России нет игроков, достойных носить футболку сборной 

Газета.Ru 40 минут назад
Главный тренер грозненского «Ахмата» Игорь Ледяхов раскритиковал игру сборной России перед домашним чемпионатом мира. Об этом сообщает «Советский спорт».
"В России есть обоснованные опасения перед чемпионатом мира. У нас нет игроков, достойных носить футболку сборной. В нападении еще можно кого-то найти, но наш лучший защитник — 40-летний игрок ЦСКА.
Российских игроков испортили деньги, они получают зарплаты, которые не соответствуют качеству их игры", — цитирует Ледяхова испанское издание EFE.
Ранее бывший защитник "Спартака" Валерий Рейнгольд поделился ожиданиями от последнего перед чемпионатом мира — 2018 контрольного матча сборной России, в котором она встретится с командой Турции.
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