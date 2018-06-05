Ещё
Черышев: если Россия не станет чемпионом мира, пусть турнир выиграет Испания
Далее:
Читайте также:
Ещё

Черышев: если Россия не станет чемпионом мира, пусть турнир выиграет Испания 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: RT на русском
Полузащитник «Вильярреала» и сборной России Денис Черышев после товарищеского матча с командой Турции (1:1) поделился ожиданиями от чемпионата мира — 2018.
«Соперники у сборной России все очень трудные, поэтому будем идти шаг за шагом. Все мысли уже о Саудовской Аравии. В национальной команде мне хорошо, физически прибавил, и с каждым днём становится всё лучше. Кто фаворит предстоящего чемпионата мира? Испания. Если не Россия, пусть чемпионом мира станут они», — передаёт слова Черышева корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
Чемпионат.com: последние новости
«Барселона» — первый клуб в истории, игроки которого заявлены во всех группах ЧМ Сборная России готова к домашнему чемпионату мира? М. Фернандес: сборной России нужно больше работать, чтобы одерживать победы
Комментарии  Ещё 19 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Фигуристка Орсера ушла к Тутберидзе11
Россия и Турция сыграли вничью62
Россиянам могут добавить минимум три выходных129
«Я больше никогда не проиграю этой сучке»73
Абрамович наказал Британию623
Видео
00:45
Россиянам могут добавить минимум три выходных
ЧМ по футболу 2018
01:01
Как cборная России готовится к ЧМ под контролем ФИФА
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:45
Серена Уильямс отказалась от игры с Шараповой
Теннис
01:01
«Удивлюсь, если Россия не выиграет ни одного матча на ЧМ»
ЧМ по футболу 2018 Футбол
01:07
«Это Россия». Моуринью заговорил по-русски
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:38
Шарапова ответила Серене Уильямс
Теннис
01:42
Взорвавшийся УАЗ подвел лидирующих джиперов
Автоспорт Происшествия
04:56
«Я больше никогда не проиграю этой сучке»
Теннис Статьи
00:47
Медведева рассказала о косяке
Фигурное катание
00:57
Уткин оценил шансы России на ЧМ-2018
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение