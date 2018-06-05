Черышев: если Россия не станет чемпионом мира, пусть турнир выиграет Испания 

Полузащитник «Вильярреала» и сборной России Денис Черышев после товарищеского матча с командой Турции (1:1) поделился ожиданиями от чемпионата мира — 2018.
«Соперники у сборной России все очень трудные, поэтому будем идти шаг за шагом. Все мысли уже о Саудовской Аравии. В национальной команде мне хорошо, физически прибавил, и с каждым днём становится всё лучше. Кто фаворит предстоящего чемпионата мира? Испания. Если не Россия, пусть чемпионом мира станут они», — передаёт слова Черышева корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.