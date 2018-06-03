Экипаж МКС вернет из космоса мяч ЧМ-2018

Экипаж миссии МКС-54/55 возвратится с Международной космической станции вместе с мячом, который будет использован в первой игре чемпионата мира по футболу — 2018, сообщает "РИА Новости"

Мяч был отправлен в космос 24 марта вместе с космонавтом Олегом Артемьевым , а обратно на Землю его вернет Антон Шкаплеров

Мундиаль стартует в России 14 июня. Он пройдет в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Екатеринбурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Волгограде, Калининграде и Нижнем Новгороде.

Ранее кубок чемпионата мира по футболу — 2018 возвратился в Москву после того, как побывал в 51 стране на шести континентах.