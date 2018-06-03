Ещё
Экипаж МКС вернет из космоса мяч ЧМ-2018
Далее:
Читайте также:
Ещё

Экипаж МКС вернет из космоса мяч ЧМ-2018 

Газета.Ru 3 июня 2018
Фото: Газета.Ru
Экипаж миссии МКС-54/55 возвратится с Международной космической станции вместе с мячом, который будет использован в первой игре чемпионата мира по футболу — 2018, сообщает "РИА Новости".
Мяч был отправлен в космос 24 марта вместе с космонавтом Олегом Артемьевым, а обратно на Землю его вернет Антон Шкаплеров.
Мундиаль стартует в России 14 июня. Он пройдет в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Екатеринбурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Волгограде, Калининграде и Нижнем Новгороде.
Ранее кубок чемпионата мира по футболу — 2018 возвратился в Москву после того, как побывал в 51 стране на шести континентах.
Газета.Ru: последние новости
Российские гандболистки квалифицировались на чемпионат Европы - 2018 Олимпийская чемпионка приостановила карьеру из-за боли и мучений Глава МВД Германии посетит матч с участием немецкой сборной на ЧМ-2018
Комментарии  Ещё 32 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Я больше никогда не проиграю этой сучке»61
Россиянам могут добавить минимум три выходных73
«Удивлюсь, если Россия не выиграет ни одного матча на ЧМ»28
Медведева рассказала о косяке17
Абрамович наказал Британию620
Видео
00:45
Россиянам могут добавить минимум три выходных
ЧМ по футболу 2018
01:01
Как cборная России готовится к ЧМ под контролем ФИФА
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:45
Серена Уильямс отказалась от игры с Шараповой
Теннис
01:01
«Удивлюсь, если Россия не выиграет ни одного матча на ЧМ»
ЧМ по футболу 2018 Футбол
01:07
«Это Россия». Моуринью заговорил по-русски
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:38
Шарапова ответила Серене Уильямс
Теннис
01:42
Взорвавшийся УАЗ подвел лидирующих джиперов
Автоспорт Происшествия
04:56
«Я больше никогда не проиграю этой сучке»
Теннис Статьи
00:47
Медведева рассказала о косяке
Фигурное катание
00:57
Уткин оценил шансы России на ЧМ-2018
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение