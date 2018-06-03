Кутепов: нагрузки на тренировках российских футболистов снизились, команда будет свежее

НОВОГОРСК /Московская область/, 3 июня. / ТАСС /. Сборная России по футболу тренируется сейчас при меньших нагрузках, чем на сборе в Австрии, поэтому команда в товарищеском матче с турецкой сборной должна быть свежее. Об этом журналистам рассказал российский защитник Илья Кутепов

Сборная России с 20 по 31 мая провела учебно-тренировочный сбор в австрийском Нойштифт-им-Штубайтале. 30 мая россияне проиграли в контрольном матче команде Австрии со счетом 0:1. После игры главный тренер сборной Станислав Черчесов заявил, что его подопечные играли под нагрузками.

"Это был тренировочный и подготовительный сбор, где закладывается фундамент, были хорошие нагрузки, поэтому в матче с австрийцами свежести нам не хватило. Сейчас подготовка изменилась, послезавтра уже игра с Турцией, затем входим в подготовительный цикл к групповому этапу чемпионата мира. Нагрузки снизились, поэтому должны выглядеть свежее", — сказал Кутепов.

Во вторник сборная России проведет товарищеский матч против команды Турции, игра пройдет на «ВЭБ-Арене» в Москве. В понедельник тренерский штаб российской команды должен объявить окончательный состав сборной из 23 футболистов на чемпионат мира 2018 года, сейчас в расположении команды находятся 28 игроков. «Я не переживаю по поводу заявки не потому, что уверен, что попаду, а потому, что тренерскому штабу виднее. Если так будет лучше для команды, почему бы нет?», — сказал футболист.

На групповом этапе мирового первенства российская сборная сыграет против команд Саудовской Аравии (14 июня, стадион «Лужники»), Египта (19 июня, стадион «Санкт— Петербург») и Уругвая (25 июня, «Самара-Арена»). «Каждая сборная играет по-своему, у Турции крепкая, техничная команда, которая любит играть с мячом. Я смотрел матчи Саудовская Аравия — Италия (1:2, 28 мая — прим. ТАСС), Египет — Португалия (1:2, 23 марта), Уругвай — Австрия (1:2, 14 ноября 2017 года). Пока итальянцы играли собрано, саудиты ничего не создавали, но ни с одной командой нельзя расслабляться», — отметил Кутепов.

Чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля.