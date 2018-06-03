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Российские гандболистки квалифицировались на чемпионат Европы-2018
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Российские гандболистки квалифицировались на чемпионат Европы-2018 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: ТАСС
Женская сборная России по гандболу пробилась в основной этап чемпионата Европы-2018 после того, как в заключительном матче квалификационного раунда одержала победу над Австрией.
Подопечные Евгения Трефилова одержали победу с минимальным счетом 26:25. Благодаря этому успеху россиянки набрали восемь очков и гарантировали себе вторую строчку, которая дает право прямого выхода на континентальное первенство. Первое место занимает сборная Румыния, которой позже еще предстоит сыграть заключительный поединок.
Чемпионат Европы состоится во Франции с 29-го ноября по 16-е декабря.
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