Тренер сборной Ирана: мы попали в самую сложную группу на ЧМ-2018

Главный тренер сборной Ирана по футболу Карлуш Кейруш поделился ожиданиями от выступления своих подопечных на чемпионате мира — 2018, который пройдет в России.

"Мы приехали в Россию поиграть в хороший футбол, игроки будут стараться изо всех сил. Прекрасно понимаем, что попали в самую сложную группу на чемпионате мира. Самое главное для нас — вернуться домой с чувством гордости. Спасибо России за организацию этого чемпионата мира. Мы постараемся сделать этот турнир лучшим в истории", — цитирует португальского специалиста Sport24.

Ранее сообщалось, что сборная Ирана первой прибыла в Россию для участия в чемпионате мира — 2018. На турнире иранцы сыграют группе В с командами Испании, Португалии и Марокко.