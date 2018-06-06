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Тренер сборной Ирана: мы попали в самую сложную группу на ЧМ-2018
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Тренер сборной Ирана: мы попали в самую сложную группу на ЧМ-2018 

Газета.Ru 44 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Главный тренер сборной Ирана по футболу Карлуш Кейруш поделился ожиданиями от выступления своих подопечных на чемпионате мира — 2018, который пройдет в России.
"Мы приехали в Россию поиграть в хороший футбол, игроки будут стараться изо всех сил. Прекрасно понимаем, что попали в самую сложную группу на чемпионате мира. Самое главное для нас — вернуться домой с чувством гордости. Спасибо России за организацию этого чемпионата мира. Мы постараемся сделать этот турнир лучшим в истории", — цитирует португальского специалиста Sport24.
Ранее сообщалось, что сборная Ирана первой прибыла в Россию для участия в чемпионате мира — 2018. На турнире иранцы сыграют группе В с командами Испании, Португалии и Марокко.
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