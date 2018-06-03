Трефилов считает, что гандболисткам сборной России не хватает стабильности

ТАСС , 3 июня. Гандболисткам сборной России, несмотря на выход на чемпионат Европы, не хватает стабильности в матчах. Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер национальной команды Евгений Трефилов

В воскресенье подопечные Трефилова одержали решающую победу в матче заключительного тура квалификационного этапа чемпионата Европы над командой Австрии со счетом 26:25, обеспечив себе прямое попадание в финальную часть турнира. Встреча прошла в Астрахани.

"Игра получилась тяжелая, — сказал Трефилов. — Наш недостаток — планирование чемпионата, месяц назад он закончился, теперь людей тяжело выдергивать из отпуска. Если бы не проигрыш Австрии, то я рассчитывал в последнем туре выпустить молодежный состав".

"У команды сейчас огромные проблемы, в том числе, с вратарями. Понимаю, что нас будут оценивать по Олимпиаде, хотелось бы от команды больше стабильности, а также, чтобы игроки всех клубов принимали участие в сборах. Не могу сказать, что команда сегодня не билась, но были некоторые не очень приятные моменты. Но поздравляю сборную с выходом на чемпионат Европы", — добавил специалист.