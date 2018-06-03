Ещё
Ильина приостановила карьеру из-за травмы
Далее:
Читайте также:
Ещё

Олимпийская чемпионка по гандболу Ильина приостановила карьеру из-за травмы позвоночника 

ТАСС 34 минуты назад
Фото: AP Photo/Matthias Schrader
Олимпийская чемпионка по гандболу в составе сборной России Екатерина Ильина приостановила карьеру из-за травмы позвоночника, но рассчитывает ее возобновить. Об этом спортсменка заявила на пресс-конференции после отборочного матча чемпионата Европы против команды Австрии.
В воскресенье подопечные Евгения Трефилова одержали решающую победу в матче заключительного тура квалификационного этапа чемпионата Европы над командой Австрии со счетом 26:25, обеспечив себе прямое попадание в финальную часть турнира. Встреча прошла в Астрахани.
"Извините, если я заплачу, но я подготовила речь по поводу моей дальнейшей спортивной карьеры, — сказала Ильина. — Нет ничего лучше правды, когда говоришь ее в глаза тем, кто всегда поддерживал тебя, рассказывал о твоих успехах и достижениях, вдохновлял своими репортажами и заметками на новые победы, преодоление трудностей, разделял твой патриотизм и верность флагу и гимну твоей любимой страны. Но боль и мучения уже выше моих сил, мне необходимо лечение и восстановление. Жизнь все-таки одна, и я сделала для своей любимой игры все, что смогла, но сейчас в силу этих обстоятельств вынуждена приостановить свою карьеру".
"Я хочу поблагодарить всех за годы совместной работы и крепкой дружбы. Я надеюсь восстановить здоровье и вернуться", — добавила спортсменка.
Гандболистка "Ростов-Дона" Ильина — олимпийская чемпионка 2016 года, чемпионка мира среди юниорок (2008), трехкратная чемпионка России (2015, 2016/2017, 2017/2018), двукратная обладательница Кубка Европейской гандбольной федерации (2014, 2017).
ТАСС: последние новости
Министр спорта Египта: восстановление футболиста Салаха займет две недели Трефилов считает, что гандболисткам сборной России не хватает стабильности Хет-трик Месси позволил сборной Аргентины обыграть команду Гаити
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Абрамович наказал Британию605
Фигурист прокомментировал слухи о романе с Медведевой1
Стал известен состав российской сборной на ЧМ43
«Лента» вслед за «Ашаном» отказалась от бутылок-убийц
Российские плакаты к ЧМ-2018 взбесили Украину190
Видео
01:01
Как cборная России готовится к ЧМ под контролем ФИФА
ЧМ по футболу 2018 Футбол
02:53
Черчесов объяснил стыдное поражение России
Футбол
01:55
Кавани разыграл детей
Футбол
03:20
Российские пловцы переплыли Керченский пролив
Летние виды спорта Общество
08:59
«Новая „красная машина“
Хоккей Статьи
03:31
Мутко останется в российском футболе
Футбол
00:47
Медведева: «У меня не один дом»
Фигурное катание
Москва встречает кубок ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
03:48
«Два водка. Спасиба»: к ЧМ-2018 записали странную песню
ЧМ по футболу 2018
02:06
Роналдо исключил «сливочного» Роналду
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение