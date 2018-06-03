Олимпийская чемпионка по гандболу Ильина приостановила карьеру из-за травмы позвоночника

Олимпийская чемпионка по гандболу в составе сборной России Екатерина Ильина приостановила карьеру из-за травмы позвоночника, но рассчитывает ее возобновить. Об этом спортсменка заявила на пресс-конференции после отборочного матча чемпионата Европы против команды Австрии.

В воскресенье подопечные Евгения Трефилова одержали решающую победу в матче заключительного тура квалификационного этапа чемпионата Европы над командой Австрии со счетом 26:25, обеспечив себе прямое попадание в финальную часть турнира. Встреча прошла в Астрахани.

"Извините, если я заплачу, но я подготовила речь по поводу моей дальнейшей спортивной карьеры, — сказала Ильина. — Нет ничего лучше правды, когда говоришь ее в глаза тем, кто всегда поддерживал тебя, рассказывал о твоих успехах и достижениях, вдохновлял своими репортажами и заметками на новые победы, преодоление трудностей, разделял твой патриотизм и верность флагу и гимну твоей любимой страны. Но боль и мучения уже выше моих сил, мне необходимо лечение и восстановление. Жизнь все-таки одна, и я сделала для своей любимой игры все, что смогла, но сейчас в силу этих обстоятельств вынуждена приостановить свою карьеру".

"Я хочу поблагодарить всех за годы совместной работы и крепкой дружбы. Я надеюсь восстановить здоровье и вернуться", — добавила спортсменка.

Гандболистка "Ростов-Дона" Ильина — олимпийская чемпионка 2016 года, чемпионка мира среди юниорок (2008), трехкратная чемпионка России (2015, 2016/2017, 2017/2018), двукратная обладательница Кубка Европейской гандбольной федерации (2014, 2017).