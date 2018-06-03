Гендиректор федерации: «Задача российских гандболисток на ЧЕ — золото»

Генеральный директор Федерации гандбола России Лев Воронин поделился эмоциями от попадания женской сборной России на чемпионат Европы.

«Девчонки — молодцы, задача выполнена. Сегодня игра сложилась с разницей в один мяч, но по ходу турнира было видно, что мы доминировали. Поздравляю их и от ФГР, и от всех болельщиков с выходом на чемпионат Европы, где задачи будут самые максимальные.

Каким бы турнир ни был, задача для нашей команды всегда была только одна — золото. И наши девочки хорошо понимают, что могут этого достичь, ведь на сегодняшний день наша команда является одной из сильнейших в Европе. После Олимпиады 2016 года в Рио-де-Жанейро сборная изменилась, но в нее пришли молодые спортсменки, которые всегда занимали призовые места на важнейших стартах, это — игроки высокого уровня», — цитирует функционера