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Сергей Шишкарев: Из-за трансляции по телевидению девчонки, видимо, решили создать интригу
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Сергей Шишкарев: Из-за трансляции по телевидению девчонки, видимо, решили создать интригу 

Советский спорт 1 час назад
— Сборная России была в своем репертуаре. Из-за того, что матч транслировался по центральному телевидению, девчонки, видимо, решили создать интригу. Имели пять мячей преимущества, но в конце было уже "+1".
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Я очень переживал в концовке матча, когда соперник на последних секундах бросал по воротам. Команде пока не хватает тактики и не хватило времени сыграться, — передает слова Шишкарева РИА «Новости».
Добавим, что благодаря победе в заключительном матче отборочного турнира Евро-2018 Россия заняла второе место в группе 4 и пробилась в финальный турнир.
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