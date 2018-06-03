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Интернациональная колонна спортсменов прошла по улицам Тольятти
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Интернациональная колонна спортсменов прошла по улицам Тольятти 

ТРК Губерния 54 минуты назад
Фото: ТРК Губерния
В Автограде проходит XVII Детский фестиваль гандбола. Большой спортивный праздник стартовал в Тольятти на День города. 3 тысячи спортсменов не только из России, но и из-за рубежа примут участие в XVII Детском фестивале гандбола. Всего ожидается 150 команд. Возраст участников — от 11 до 16 лет. В честь открытия масштабных соревнований по улице Юбилейной прошла красочная интернациональная колонна спортсменов. Шествие стартовало от стадиона «Спутник» и закончилось у ДС «Волгарь», где сегодня проходит концерт, посвящённый Дню города. Напомним, завершится сегодняшняя праздничная программа салютом, который прогремит одновременно в 22:30 во всех трёх районах Тольятти.
Фото: департамент информационной политики администрации губернатора Самарской области
Фото: департамент информационной политики администрации губернатора Самарской области
Фото: департамент информационной политики администрации губернатора Самарской области
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