Интернациональная колонна спортсменов прошла по улицам Тольятти

В Автограде проходит XVII Детский фестиваль гандбола. Большой спортивный праздник стартовал в Тольятти на День города. 3 тысячи спортсменов не только из России, но и из-за рубежа примут участие в XVII Детском фестивале гандбола. Всего ожидается 150 команд. Возраст участников — от 11 до 16 лет. В честь открытия масштабных соревнований по улице Юбилейной прошла красочная интернациональная колонна спортсменов. Шествие стартовало от стадиона «Спутник» и закончилось у ДС «Волгарь», где сегодня проходит концерт, посвящённый Дню города. Напомним, завершится сегодняшняя праздничная программа салютом, который прогремит одновременно в 22:30 во всех трёх районах Тольятти.

Фото: департамент информационной политики администрации губернатора Самарской области

Фото: департамент информационной политики администрации губернатора Самарской области

Фото: департамент информационной политики администрации губернатора Самарской области