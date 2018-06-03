Румынский судья Хацеган назначен на товарищеский матч сборных России и Турции по футболу

ТАСС , 3 июня. Румынская бригада арбитров во главе с Овидиу Хацеганом назначена на товарищеский матч между сборными России и Турции. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Ассистентами Хацегана будут Октавиан Совер и Себастьян Георге.

Товарищеский матч между сборными России и Турции в рамках подготовки к чемпионату мира пройдет 5 июня в Москве на «ВЭБ-Арене», которая вмещает 30 тысяч зрителей. 30 мая сборная России проиграла на выезде команде Австрии (0:1).

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля. Сборная России сыграет на групповом этапе против команд Саудовской Аравии (14 июня, стадион «Лужники»), Египта (19 июня, стадион «Санкт-Петербург») и Уругвая (25 июня, «Самара— Арена»).