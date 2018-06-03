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Россиянка Ласицкене одержала 41-ю победу подряд
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Россиянка Ласицкене одержала 41-ю победу подряд 

Газета.Ru 1 час назад
Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене одержала победу на турнире в голландском Хенгело, сообщает ТАСС.
25-летняя спортсменка преодолела планку на высоте 1,97 м.
Эта победа стала 41-й подряд для россиянки, выступающей под нейтральным флагом. Ее победная серия началась в июле 2016 года на Всероссийской летней Универсиаде. За это время она выиграла чемпионат мира и чемпионат мира в помещении, а также все этапы «Бриллиантовой лиги».
Ранее российские гандболистки квалифицировались на чемпионат Европы — 2018.
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