Россиянка Ласицкене одержала 41-ю победу подряд

Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене одержала победу на турнире в голландском Хенгело, сообщает ТАСС

25-летняя спортсменка преодолела планку на высоте 1,97 м.

Эта победа стала 41-й подряд для россиянки, выступающей под нейтральным флагом. Ее победная серия началась в июле 2016 года на Всероссийской летней Универсиаде. За это время она выиграла чемпионат мира и чемпионат мира в помещении, а также все этапы «Бриллиантовой лиги».

Ранее российские гандболистки квалифицировались на чемпионат Европы — 2018.