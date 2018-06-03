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Российские саблистки одержали победу в командном турнире на этапе КМ по фехтованию
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Российские саблистки одержали победу в командном турнире на этапе КМ по фехтованию 

ТАСС 55 минут назад
ТАСС, 3 июня. Женская сборная России по фехтованию на саблях завоевала золотые медали в командном турнире на этапе Кубка мира, который завершился в Тунисе.
В составе сборной России на турнире выступили олимпийские чемпионки Яна Егорян и Софья Великая, а также София Позднякова и Светлана Шевелева.
В финале россиянки одержали победу над командой Франции со счетом 45:35. В схватке за третье место сборная Италии была сильнее команды Китая (45:42).
Этап в Тунисе стал заключительным в текущем розыгрыше Кубка мира.
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