Российские саблистки одержали победу в командном турнире на этапе КМ по фехтованию 

ТАСС, 3 июня. Женская сборная России по фехтованию на саблях завоевала золотые медали в командном турнире на этапе Кубка мира, который завершился в Тунисе.
В составе сборной России на турнире выступили олимпийские чемпионки Яна Егорян и Софья Великая, а также София Позднякова и Светлана Шевелева.
В финале россиянки одержали победу над командой Франции со счетом 45:35. В схватке за третье место сборная Италии была сильнее команды Китая (45:42).
Этап в Тунисе стал заключительным в текущем розыгрыше Кубка мира.