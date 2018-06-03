Российские саблистки одержали победу в командном турнире на этапе КМ по фехтованию

ТАСС , 3 июня. Женская сборная России по фехтованию на саблях завоевала золотые медали в командном турнире на этапе Кубка мира, который завершился в Тунисе.

В финале россиянки одержали победу над командой Франции со счетом 45:35. В схватке за третье место сборная Италии была сильнее команды Китая (45:42).

Этап в Тунисе стал заключительным в текущем розыгрыше Кубка мира.