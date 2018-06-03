Чалов рассказал, за счёт чего сборная России может обыграть Турцию 

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов, который не попал в окончательную заявку сборной России на чемпионат мира — 2018, поделился мнением о том, за счёт чего национальная команда может одержать победу в товарищеском матче с Турцией.
«У Турции очень хорошо подобран состав, там индивидуально сильные и техничные игроки. Они играют в агрессивный футбол, но в обороне оставляют свободные зоны. Их нужно на этом ловить, за счёт этого Россия может обыграть Турцию. Мы должны побеждать турок, потому что у нас очень организованный футбол», — сказал Чалов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Карповым.
Матч сборных России и Турции пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве 5 июня.