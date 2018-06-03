Кафу: плохо, что даже болельщики сборной России не очень верят в свою команду

Экс-защитник «Милана» и сборной Бразилии Маркос Кафу выразил мнение, что болельщикам сборной России в преддверии домашнего чемпионата мира — 2018 нужно верить в свою команду.

«Россия действительно может выиграть чемпионат мира? Конечно, это возможно. Сборная играет у себя дома. Да, последние товарищеские матчи команде не удавались, но чемпионат мира совсем другой турнир. Россия находится в такой группе, из которой спокойно может выйти на пару с Уругваем. Плохо то, что даже болельщики не очень верят в свою сборную. Надо верить в свою команду, болеть изо всех сил. Я действительно думаю, что у России есть шансы.

Что касается того, почему я думаю, что болельщики не верят в сборную России, то это видно. Даже по тому, как вы задали последний вопрос. Да и не только журналисты, но и болельщики. Это можно подметить», — сказал Кафу в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым

Полное интервью с Маркосом Кафу читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.