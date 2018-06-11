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Сборная Бразилии прибыла в Россию на чемпионат мира
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Сборная Бразилии прибыла в Россию на чемпионат мира 

Газета.Ru 11 июня 2018
Фото: Газета.Ru
Сборная Бразилии прибыла в Сочи, где будет готовиться к матчам чемпионата мира по футболу 2018 года, сообщает ТАСС.
Южноамериканская команда будет проводить тренировки на стадионе базы «Юг-Спорт». Отрытое занятие пройдет 12 июня.
10 июня сборная Бразилии нанесла разгромное поражение команде Австрии со счетом 3:0. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Сборная Бразилии сыграет в группе E с командами Швейцарии, Коста-Рики и Сербии.
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