Сборная Бразилии прибыла в Россию на чемпионат мира

Сборная Бразилии прибыла в Сочи, где будет готовиться к матчам чемпионата мира по футболу 2018 года, сообщает ТАСС

Южноамериканская команда будет проводить тренировки на стадионе базы «Юг-Спорт». Отрытое занятие пройдет 12 июня.

10 июня сборная Бразилии нанесла разгромное поражение команде Австрии со счетом 3:0. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Сборная Бразилии сыграет в группе E с командами Швейцарии, Коста-Рики и Сербии.