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Сборная Бразилии прибыла в Сочи
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Сборная Бразилии прибыла в Сочи 

Спорт-Экспресс 13 июня 2018
Фото: Букмекеры.рф
Игроки, тренеры и персонал сборной Бразилии прибыли в Россию для участия в чемпионате мира-2018. Команда прилетела в Сочи в ночь на понедельник, сообщает ТАСС.
Пентакампеоны будут тренироваться на стадионе базы «Юг-Спорт». Команда проведет открытую тренировку 12 июня. В воскресенье сборная Бразилии в товарищеском матче обыграла Австрию — 3:0.
Сборная Бразилии на турнире в России сыграет в группе E со Швейцарией (17 июня, Ростов-на-Дону), Коста-Рикой (22 июня, Санкт-Петербург) и Сербией (27 июня, Москва, "Спартак").
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