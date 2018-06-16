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Силва: сборная Португалии не считает себя фаворитом ЧМ, но приложит все усилия для победы
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Силва: сборная Португалии не считает себя фаворитом ЧМ, но приложит все усилия для победы 

ТАСС 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
СОЧИ, 16 июня. /ТАСС/. Сборная Португалии не считает себя фаворитом чемпионата мира по футболу в России, однако планирует приложить все усилия для завоевания главного трофея. Об этом журналистам сказал полузащитник команды Бернарду Силва.
Сборная Португалии по футболу сыграла вничью с командой Испании со счетом 3:3 в матче группового этапа чемпионата мира. Встреча группы B прошла в Сочи.
"Мы явно не фавориты, но можем много чего показать на чемпионате и попытаться приложить все силы своей команды для победы. Я бы сказал, что фаворитами на этом чемпионате являются сборные Франции, Бразилии, Германии и Испании, но мы будем стараться выигрывать и забивать как можно больше голов", — сказал Бернарду Силва.
Силва также добавил, что ничейный исход матча со сборной Испании является хорошим результатом для обеих команд, которые делят второе место в группе В.
"Но сейчас нам нужно сконцентрироваться на других матчах и сфокусироваться на новых целях", — добавил Силва.
На чемпионате мира сборной Португалии предстоят еще игры группового этапа с командой Марокко (Москва, 20 июня, стадион «Лужники»), а также со сборной Ирана (25 июня, Саранск).
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